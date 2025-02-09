Meta готовится к сокращениям сотрудников уже с понедельника — Finance.ua

Meta готовится к сокращениям сотрудников уже с понедельника Сегодня 14:39 — Фондовый рынок

Meta готовится к сокращениям сотрудников уже с понедельника

Американская компания Meta в служебной записке проинформировала часть работников о сокращениях с 10 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

География сокращений

Во внутренней записке от вице-президента по кадровым вопросам Джанель Гейл отмечается, что, начиная с 5 утра по местному времени в понедельник, в большинстве стран, в том числе в США, сотрудникам, которых планируют сократить, будет отправлено по электронной почте соответствующее уведомление.

Сотрудники в более чем десяти странах Европы, Азии и Африки получат такие уведомления в период с 11 по 18 февраля, говорится в сообщении. В то же время работники во Франции, Германии, Италии и Нидерландах не подпадают под сокращение «в связи с местным законодательством».

Причина увольнений

По данным СМИ, Гейл назвала сокращение «увольнением за низкую продуктивность».

Представитель Meta отказался комментировать эти сообщения.

В прошлом месяце компания подтвердила, что планирует сократить около 5% своих «худших работников» и заполнить по крайней мере часть вакансий.

Читайте также Meta планирует инвестпрограмму на $60−65 млрд в 2025 году

Компания также планирует ускорить процесс найма инженеров по машинному обучению.

В отличие от предыдущих увольнений в компании, Meta планирует оставить свои офисы открытыми в понедельник и не будет публиковать никаких обновлений, которые предоставляли бы дополнительную информацию о принятых решениях, отметила Гейл.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг ранее заявлял, что «решил поднять планку в управлении продуктивностью и быстрее уволить низкопродуктивных сотрудников».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.