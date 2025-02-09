Meta готовится к сокращениям сотрудников уже с понедельника — Finance.ua

Meta готовится к сокращениям сотрудников уже с понедельника
Американская компания Meta в служебной записке проинформировала часть работников о сокращениях с 10 февраля.
Об этомсообщает Reuters.
География сокращений
Во внутренней записке от вице-президента по кадровым вопросам Джанель Гейл отмечается, что, начиная с 5 утра по местному времени в понедельник, в большинстве стран, в том числе в США, сотрудникам, которых планируют сократить, будет отправлено по электронной почте соответствующее уведомление.
Сотрудники в более чем десяти странах Европы, Азии и Африки получат такие уведомления в период с 11 по 18 февраля, говорится в сообщении. В то же время работники во Франции, Германии, Италии и Нидерландах не подпадают под сокращение «в связи с местным законодательством».
Причина увольнений
По данным СМИ, Гейл назвала сокращение «увольнением за низкую продуктивность».
Представитель Meta отказался комментировать эти сообщения.
В прошлом месяце компания подтвердила, что планирует сократить около 5% своих «худших работников» и заполнить по крайней мере часть вакансий.
Компания также планирует ускорить процесс найма инженеров по машинному обучению.
В отличие от предыдущих увольнений в компании, Meta планирует оставить свои офисы открытыми в понедельник и не будет публиковать никаких обновлений, которые предоставляли бы дополнительную информацию о принятых решениях, отметила Гейл.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг ранее заявлял, что «решил поднять планку в управлении продуктивностью и быстрее уволить низкопродуктивных сотрудников».
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