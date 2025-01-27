Meta планирует инвестпрограмму на $60−65 млрд в 2025 году — Finance.ua

Meta планирует инвестпрограмму на $60−65 млрд в 2025 году Сегодня 22:34 — Фондовый рынок

Meta планирует инвестпрограмму на $60−65 млрд в 2025 году

Американская Meta в текущем году планирует капитальные расходы в диапазоне $60−65 млрд против ожидаемых $38−40 млрд в 2024 году.

Об этом написал глава компании Марк Цукерберг в принадлежащей ей соцсети «Фейсбук».

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали инвестиций компании в 2025 году на уровне $51,4 млрд.

В частности, Meta намерена построить дата-центр, который будет «таким большим, что покрыл бы значительную часть Манхеттена», отметил Цукерберг.

Компания также существенно расширит команды специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) и хочет превратить чат-бота Meta AI в «ведущего ассистента, обслуживающего более 1 млрд человек».

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По словам CEO, у компании есть «капитал для дальнейших инвестиций в будущие годы».

Meta рассчитывает, что к концу текущего года у нее будет более 1,3 млн графических процессоров (используются в дата-центрах, в том числе для задач ИИ. — Ред.). На такие процессоры у нее может уйти $22,5−33 млрд, считает аналитик BMO Capital Markets Брайан Пиц (Brian Pitz).

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