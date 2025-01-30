Meta выплатит Трампу $25 млн за блокирование его аккаунтов в соцсетях — NYT Сегодня 12:37

Meta выплатит Трампу $25 млн за блокирование его аккаунтов в соцсетях — NYT

Компания Meta согласилась выплатить президенту Трампу $25 млн для урегулирования иска 2021 года, который он подал в связи с остановкой действия его аккаунтов в Facebook и Instagram после штурма Капитолия 6 января.

Трамп подал в суд на Meta и другие технологические компании, утверждая, что они неправомерно подвергли его цензуре.

В рамках соглашения Meta с Трампом примерно $22 млн пойдут на финансирование президентской библиотеки Трампа, а $3 млн направят на оплату судебных расходов господина Трампа и других присоединившихся к иску истцов. Meta не признает правонарушения в рамках соглашения.

Шаг Meta стал значительной уступкой со стороны крупной технологической компании и победой для Трампа, ранее критиковавшего платформы социальных сетей за цензуру, но в последнее время наладил отношения с технологическими титанами, в частности с Марком Цукербергом, генеральным директором Meta.

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Во время телефонного разговора с инвесторами 29 января, посвященного квартальным финансовым результатам Meta, Цукерберг похвалил администрацию Трампа за поддержку американских технологических компаний и защиту наших ценностей.

Он добавил: «Это будет важный год для переосмысления наших отношений с правительствами».

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