Во что инвестирует Марк Цукерберг — Finance.ua

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Во что инвестирует Марк Цукерберг

Личные финансы
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Во что инвестирует Марк Цукерберг
Во что инвестирует Марк Цукерберг
Две трети мировых миллиардеров стали богаче, чем год назад. Лучше всего год сложился для Марка Цукерберга, который всего за 12 месяцев увеличил собственный капитал на 116,2 млрд долларов. Все благодаря росту акций Meta почти втрое в свете сокращения расходов из-за увольнения большого количества людей, а также значительным ставкам на метавселенную и искусственный интеллект.
Цукерберг инвестирует средства в интересующие его проекты, в том числе стартапы. Семейная пара Цукербергов также охотно вкладывает средства в покупку недвижимости.
Так, в 2011 году они приобрели здание площадью 450 квадратов в Пало-Альто за 7 млн ​​долларов. А в 2012 году они выкупили сразу несколько особняков вокруг своего жилья, планируя произвести реновацию района. Также в распоряжении семьи есть роскошный таунхаус в Сан-Франциско. Дом обошелся паре в 11 млн долларов.

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Кроме того, Цукерберг выкупил на гавайском острове Кауаи бывшую плантацию сахарного тростника площадью 150 гектаров и 160 гектаров пляжа.
Миллиардеру принадлежит 183 метра береговой линии озера Тахо. Покупка обошлась ему в 59 млн долларов.
Детальнее о том, куда инвестируют самые богатые люди мира — в статье Finance.ua:

Во что инвестируют 5 самых богатых людей мира

По материалам:
Finance.ua
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