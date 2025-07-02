Сенат США одобрил законопроект о налоговой политике страны — Finance.ua

Сенат США одобрил законопроект о налоговой политике страны Сегодня 10:31 — Мир

Сенат США одобрил законопроект о налоговой политике страны, Фото: Bloomberg

Сенат США поддержал проект закона администрации Дональда Трампа, который меняет налоговую политику страны. Документ получил название «Великий прекрасный закон» и предусматривает снижение налогов и увеличение бюджетных расходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Голосование в Сенате прошло после длительных дискуссий. Решающим был голос вице-президента США Джей Ди Венса. Теперь законопроект должен пройти еще одно голосование в Палате представителей с учетом поправок, после чего его должен подписать Трамп.

«Это отличный законопроект. В нем каждый найдет что-нибудь для себя», — заявил Трамп.

Что предусматривает документ

Законопроект предусматривает триллионы долларов налоговых льгот для бизнеса и внедряет новые предвыборные обещания Трампа, такие как отмена налога на прибыль с чаевых и заработной платы за сверхурочную работу.

В то же время документ содержит сотни миллиардов долларов на правоохранительные мероприятия и защиту в сфере иммиграции.

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Чтобы компенсировать эти расходы, законодательство сокращает примерно на 1 триллион долларов федеральную программу медицинского страхования Medicaid для лиц с низким уровнем дохода и людей с инвалидностью, а также другие программы здравоохранения.

Кроме того, законопроект предусматривает сокращение Программы дополнительной помощи для питания (SNAP), ранее известной как продовольственные талоны.

Реакция рынков

Илон Маск раскритиковал новый законопроект. Он считает, что уменьшение налогов вместе с повышением расходов приведет США к долговому кризису. Маск заявил, что этот шаг «ведет страну в долговое рабство» и нивелирует эффективность государственного управления.

После голосования индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос до сессионного максимума. Инвесторы пока положительно восприняли новость. Однако эксперты предупреждают, что в более длинной перспективе ситуация может усложниться.

Аналитики отмечают, что комбинация сниженных налоговых поступлений и растущих расходов повышает риск существенного роста госдолга. По оценкам независимых исследовательских центров, принятие данного закона может прибавить около 3 триллионов долларов в бюджетный дефицит США в течение следующих 10 лет.

Напомним, Министерство торговли США пересмотрело темпы роста ВВП крупнейшей экономики мира за первый квартал в сторону снижения на фоне сокращения потребительских расходов, причем отрицательная динамика превысила ожидания. ВВП сократился на 0,5% в годовом исчислении, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем последний отчет Минторга. Экономисты ожидали, что цифра останется неизменной — на уровне 0,2%, однако были вынуждены констатировать рост негативной динамики.

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