США открыли предварительную регистрацию на «золотую карту» — Finance.ua
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США открыли предварительную регистрацию на «золотую карту»

Мир
19
США открыли предварительную регистрацию на «золотую карту»
США открыли предварительную регистрацию на «золотую карту»
Президент США Дональд Трамп объявил о запуске сайта trumpcard.gov, на котором иностранцы могут зарегистрироваться для участия в новой иммиграционной программе по получению «золотой карты». Она ориентирована на людей с большим состоянием, которые хотят получить вид на жительство в США.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
На сайте доступна форма для предварительной регистрации. Следует указать имя, страну проживания и электронную почту. После официального старта программы зарегистрировавшимся пришлют уведомления.
«Список ожидания открыт. Тысячи людей звонили и спрашивали, как зарегистрироваться. Это путь в лучшую страну в мире», — написал Трамп.
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Ранее Трамп рассказывал, что «золотая карта» станет альтернативой программе EB-5, которая сейчас позволяет иностранным инвесторам получить вид на жительство в США при создании или сохранении рабочих мест. Новая карта, как ожидается, будет предоставлять аналогичные права, но за более высокую сумму — около 5 миллионов долларов.
Трамп подчеркнул, что «золотая карта» будет обеспечивать «преимущества зеленой карты с плюсом» и может стать путем к гражданству.
Отметим, что аренда жилья является самой большой статьей расходов для большинства жителей США. Цены на аренду очень зависят от штата и города и могут колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц. В среднем по стране арендная плата составляет примерно 1300−1500 долларов в месяц, однако эти цифры отражают только общую картину.
По материалам:
hromadske
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