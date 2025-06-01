Американцы все чаще подаются на британское гражданство — Finance.ua

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Американцы все чаще подаются на британское гражданство

Мир
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Американцы все чаще подаются на британское гражданство
Американцы все чаще подаются на британское гражданство
Рекордное количество американцев подали заявления на получение британского гражданства в период с января по март 2025 года.
Об этом сообщает телеканал CNN.
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По данным Министерства внутренних дел Великобритании, около 2 тысяч американцев подали заявления на получение гражданства.
Это самый большой показатель с начала регистрации в 2004 году и на 12% больше, чем в предыдущем квартале.
CNN добавляет, что количество заявок уже резко возросло в октябре-декабре 2024 года, что совпало с переизбранием президента США Дональда Трампа.
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Получение права на постоянное жительство позволяет жить, работать и учиться в Великобритании без ограничений и может стать основанием для подачи заявки на гражданство.
В 2024 году более 5 500 американцев получили статус постоянного жителя — на пятую часть больше, чем в 2023-м.
Американцы все чаще подаются на британское гражданство
Последний раз количество американских заявлений на получение британского гражданства резко возросло в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа и в разгар пандемии Covid-19, добавили журналисты.
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Издание также отметило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство ужесточит требования к легальным мигрантам и продлит срок ожидания для вновь прибывших на получение гражданства.
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По материалам:
НВ
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