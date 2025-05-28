Преподаватели США возвращаются к бумажным тетрадям из-за ChatGPT: причина — Finance.ua

Преподаватели США возвращаются к бумажным тетрадям из-за ChatGPT: причина 28.05.2025, 01:49

Преподаватели США возвращаются к бумажным тетрадям из-за ChatGPT: причина

В США преподаватели снова начинают использовать бумажные тетради для проверки эссе и экзаменов.

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Причина — студенты все чаще пользуются искусственным интеллектом, в частности ChatGPT, чтобы быстро выполнять домашние задания. Поэтому профессора решили вернуться к традиционным методам проверки, которые уже почти не использовались со времен пандемии.

Бумажные экзаменационные тетради, которые когда-то исчезали, теперь снова становятся популярными. Например, в Техасском университете A&M продажи таких тетрадей выросли более чем на 30%, в Университете Флориды — почти на 50%, а в Калифорнийском университете в Беркли — на 80%.

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Студенты, начавшие обучение в 2022 году, все время имели доступ к инструментам типа ChatGPT. Теперь университеты пытаются ограничить их использование. К примеру, во время экзаменов по математике студентам запрещают брать телефоны в туалет. А вместо эссе преподаватели дают задачи, которые нужно выполнить прямо в классе — вручную, в тетрадях.

Некоторые преподаватели говорят, что задавать эссе на дом сейчас нет смысла, потому что их просто пишет ИИ. Один из профессоров сравнил это с тем, чтобы в спортзале за вас поднимали вес роботы.

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Впрочем, не все преподаватели против ИИ. Некоторые считают, что студенты должны им пользоваться, потому что это станет важным навыком в их будущей профессии.

itechua По материалам:

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