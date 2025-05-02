Создатель ChatGPT запустил криптовалюту, которую можно заработать при сканировании глаз — Finance.ua

Создатель ChatGPT запустил криптовалюту, которую можно заработать при сканировании глаз Сегодня 18:40 — Криптовалюта

Создатель ChatGPT запустил криптовалюту, которую можно заработать при сканировании глаз

Глава OpenAI и разработчик ChatGPT Сэм Альтман объявил о запуске в США проекта криптовалюты под названием World (WLD). Получить ее можно в обмен на сканирование радужки глаза.

Об этом пишет The Verge.

Изображение глава после сканирования преобразуется в уникальный hash-код. Этот код станет доказательством того, что владелец профиля World ID — это человек, а не ИИ.

В заслугу за сдачу биометрии пользователи получают до 150 WLD. Далее компания планирует выпустить дебетовую карту Visa, которая позволит конвертировать WLD в фиатную валюту.

Целью проекта называют создание надежной технологии подтверждения личности в онлайне. Идентификатор World ID планируют использовать для подтверждения личности в различных онлайн-сервисах, в том числе на платформах знакомств и соцсетях, где особенно важно отличать людей от ИИ.

Проект, безусловно, спорный, но с момента основания в 2019 году он уже собрал сканы более 12 миллионов человек в 100 странах. В рамках американского запуска устройства Orb доступны в шести городах: Атланте, Остине, Лос-Анджелесе, Майами, Нэшвилле и Сан-Франциско, а также в магазинах Razer.

УНІАН По материалам:

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