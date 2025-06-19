Как дефолт США может повлиять на помощь Украине — Finance.ua

Как дефолт США может повлиять на помощь Украине Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Как дефолт США может повлиять на помощь Украине

Дефолт США, даже краткосрочный, может существенно усложнить или временно остановить финансовую помощь Украине и другим странам, особенно в форме прямых бюджетных и военных трансфертов.

Вероятный дефолт США: как Америка может пошатнуть мировую экономику. Об этом сказано в статье Finance.ua

Дело в том, что в случае наступления финансового паралича США, американский Минфин просто временно не сможет финансировать все обязательства, включая внешнюю помощь.

По приоритету первыми финансируются внутренние обязательства: выплаты по казначейским облигациям, зарплаты, медицинское и соцобеспечение. Внебюджетная помощь иностранным государствам может быть заморожена или отложена, пока Конгресс не разрешит бюджетный кризис.

Кроме того, дефолт создаст политическое давление внутри США на сокращение международных обязательств. Под давлением общественности и финансовой нестабильности новые пакеты помощи могут уменьшиться по объему, сильно затянуться в утверждении или перераспределены в пользу потребностей внутри США: инфраструктура, безопасность границ и т. д.

Европейские и международные партнеры Украины, в свою очередь, могут отложить или пересмотреть свои пакеты помощи Украине (особенно страны G7, МВФ, Всемирный банк), если глобальные рынки попадут в стресс.

Следует учитывать, что украинский бюджет в 2025 году более чем на 40% зависит от внешней поддержки. Даже кратковременная пауза во внешних финансовых вливаниях повысит дефицит бюджета Украины, усугубит инфляционное давление и девальвационные риски, подорвет доверие частных инвесторов и кредиторов.

Также пострадают оборона, восстановление инфраструктуры, социальные расходы.

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