Как дефолт США может повлиять на помощь Украине — Finance.ua
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Как дефолт США может повлиять на помощь Украине

Казна и Политика
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Как дефолт США может повлиять на помощь Украине
Как дефолт США может повлиять на помощь Украине
Дефолт США, даже краткосрочный, может существенно усложнить или временно остановить финансовую помощь Украине и другим странам, особенно в форме прямых бюджетных и военных трансфертов.
Об этом сказано в статье Finance.ua Вероятный дефолт США: как Америка может пошатнуть мировую экономику.
Дело в том, что в случае наступления финансового паралича США, американский Минфин просто временно не сможет финансировать все обязательства, включая внешнюю помощь.
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По приоритету первыми финансируются внутренние обязательства: выплаты по казначейским облигациям, зарплаты, медицинское и соцобеспечение. Внебюджетная помощь иностранным государствам может быть заморожена или отложена, пока Конгресс не разрешит бюджетный кризис.
Кроме того, дефолт создаст политическое давление внутри США на сокращение международных обязательств. Под давлением общественности и финансовой нестабильности новые пакеты помощи могут уменьшиться по объему, сильно затянуться в утверждении или перераспределены в пользу потребностей внутри США: инфраструктура, безопасность границ и т. д.
Европейские и международные партнеры Украины, в свою очередь, могут отложить или пересмотреть свои пакеты помощи Украине (особенно страны G7, МВФ, Всемирный банк), если глобальные рынки попадут в стресс.
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Следует учитывать, что украинский бюджет в 2025 году более чем на 40% зависит от внешней поддержки. Даже кратковременная пауза во внешних финансовых вливаниях повысит дефицит бюджета Украины, усугубит инфляционное давление и девальвационные риски, подорвет доверие частных инвесторов и кредиторов.
Также пострадают оборона, восстановление инфраструктуры, социальные расходы.
По материалам:
Finance.ua
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