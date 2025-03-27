США снова на грани дефолта, но решение традиционное — повышение долгового лимита — Finance.ua
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США снова на грани дефолта, но решение традиционное — повышение долгового лимита

Мир
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США снова на грани дефолта, но решение традиционное — повышение долгового лимита
США снова на грани дефолта, но решение традиционное — повышение долгового лимита
Соединенные Штаты Америки находятся на грани частичного или полного дефолта. Congressional Budget Office (CBO) обнародовала срочный прогноз, который вызывает серьезную обеспокоенность не только США, но и мирового финансового сообщества.
Об этом сообщает Коммерсант украинский со ссылкой на Reuters.
Эксперты предупреждают, что государство рискует не выполнить свои долговые обязательства на огромную сумму — 36,6 триллиона долларов. По прогнозам специалистов, критическая ситуация может возникнуть уже этим летом — вероятнее всего, в августе или сентябре, хотя есть риск наступления дефолта уже в конце мая или в июне.
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Сложность прогнозирования связана с постоянными изменениями в поступлениях и расходах государственного бюджета. На ситуацию могут повлиять сроки уплаты налогов, дополнительные финансовые поступления и extraordinary measures, которые правительство может применять для временного урегулирования долговых вопросов.
США достаточно регулярно сталкиваются с подобной ситуацией. Традиционно это решается поднятием долгового лимита. Однако это всегда сопровождается политическим кризисом, который влияет и на рынки.
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Если Конгресс не примет решения о повышении долгового лимита, правительство США окажется в критической ситуации. Это может привести к задержке бюджетных платежей, частичной или полной несостоятельности выполнить финансовые обязательства и, как худший сценарий, к полноценному дефолту.
Особую тревогу в США вызывает позиция республиканцев, контролирующих Палату представителей и Сенат. Пока они не обнародовали четкий план действий по решению долговой проблемы. Подобные затягивания переговоров в прошлом уже приводили к волнениям на финансовых рынках и снижению кредитных рейтингов правительства США.

Государственный долг США

Государственный долг США — это общая сумма финансовых обязательств федерального правительства, которая формируется из-за превышения государственных расходов над доходами. Он состоит из двух основных частей: долга перед общественностью, который включает в себя облигации, находящиеся в собственности частных инвесторов, иностранных государств, пенсионных фондов и финансовых учреждений, и внутренний долг, составляющий обязательства правительства перед собственными трастовыми фондами, в частности социального обеспечения.
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Цифра, названная СВО — 36,6 трлн — это и государственный долг, который продолжает расти. Это обусловлено хроническим бюджетным дефицитом, экономическими кризисами и увеличением расходов по обслуживанию долга из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Значительная часть долга удерживается как внутренними, так и внешними кредиторами, среди которых особую роль играют Китай, Япония и страны ЕС.
По материалам:
Комерсант український
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