Госдолг Украины превысил 7 трлн гривен — Finance.ua

Госдолг Украины превысил 7 трлн гривен Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Госдолг Украины превысил 7 трлн гривен

По состоянию на январь государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 87,03 млрд грн и составил 7,07 трлн грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По состоянию на 31 января 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,07 трлн грн, или $168,99 млрд, а именно:

государственный и гарантированный государством внешний долг — 5,14 трлн грн (72,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $122,93 млрд;

государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1,93 трлн грн (27,26%), или $46,07 млрд.

Непосредственно государственный долг Украины составляет 6,78 трлн грн (95,91%), или $162,08 млрд, а гарантированный государством долг составляет 289,08 млрд грн (4,09%) или $6,91 млрд.

В январе 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $2,93 млрд.

Напомним, государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около 7 трлн грн. Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%.

Объем госдолга Украины уже приближается к 100% ВВП, а потребности в финансировании восстановления и реконструкции национальной экономики сейчас составляют около 600 млрд долларов. Даже в рамках базового сценария пиковое значение государственного долга — 103,9% ВВП существенно отклоняется от экономически безопасного уровня. В рамках негативного сценария прогнозируется перманентный рост размера государственного долга с достижением максимальной величины — 130% ВВП в 2028 году.

В 2024 году долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%. В настоящее время эта сумма составляет $22,6 миллиарда.

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