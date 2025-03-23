Мировой долг достиг $100 трлн: прогноз на 2025 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировой долг достиг $100 трлн: прогноз на 2025 год

Мир
17
Мировой долг достиг $100 трлн: прогноз на 2025 год
Мировой долг достиг $100 трлн: прогноз на 2025 год
В 2024 году правительства и компании привлекли на рынках $25 трлн, что на $10 трлн превышает доковидный уровень и в три раза больше, чем в 2007 году. Как следствие, общий объем мирового долга по суверенным и корпоративным облигациям превысил $100 трлн.
Об этом говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном 20 марта.

Прогноз на 2025 год

Прогнозируется, что в 2025 году задолженность продолжит расти. Соотношение госдолга к ВВП в странах ОЭСР достигнет 85%, что на 10 процентных пунктов выше показателя 2019 года и почти вдвое больше, чем в 2007-м.
Читайте также
Ожидается, что выпуск суверенных облигаций в странах ОЭСР в этом году достигнет рекордных $17 трлн по сравнению с $16 трлн в 2024 году и $14 трлн в 2023 году.
Объем государственного долга в обращении вырастет почти до $59 трлн в 2025 году с $55 трлн в 2024-м и $54 трлн в 2023-м.
В то же время соотношение «долг к ВВП» в 2024 году впервые с 2020-го возросло — до 84% с 82% в 2023-м — из-за замедления роста мировой экономики, а в 2025 году может достигнуть 85%. Процентные расходы стран ОЭСР в 2024 г. выросли до 3,3% ВВП с 3% в предыдущем году.
Читайте также
Общий объем непогашенного корпоративного долга в мире на конец 2024 года составил $35 трлн.
Лидером по рынку корпоративных облигаций остаются США с показателем $11,4 трлн, где более 60% приходится на нефинансовые компании. На втором месте — Китай с $6,7 трлн, где более 60% долга принадлежит финансовым учреждениям.
Согласно отчету, в ближайшие три года должно быть погашено около 42% госдолга и 38% корпоративного.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems