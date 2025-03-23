Мировой долг достиг $100 трлн: прогноз на 2025 год — Finance.ua

Мировой долг достиг $100 трлн: прогноз на 2025 год Сегодня 09:20 — Мир

Мировой долг достиг $100 трлн: прогноз на 2025 год

В 2024 году правительства и компании привлекли на рынках $25 трлн, что на $10 трлн превышает доковидный уровень и в три раза больше, чем в 2007 году. Как следствие, общий объем мирового долга по суверенным и корпоративным облигациям превысил $100 трлн.

Об этом говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном 20 марта.

Прогноз на 2025 год

Прогнозируется, что в 2025 году задолженность продолжит расти. Соотношение госдолга к ВВП в странах ОЭСР достигнет 85%, что на 10 процентных пунктов выше показателя 2019 года и почти вдвое больше, чем в 2007-м.

Ожидается, что выпуск суверенных облигаций в странах ОЭСР в этом году достигнет рекордных $17 трлн по сравнению с $16 трлн в 2024 году и $14 трлн в 2023 году.

Объем государственного долга в обращении вырастет почти до $59 трлн в 2025 году с $55 трлн в 2024-м и $54 трлн в 2023-м.

В то же время соотношение «долг к ВВП» в 2024 году впервые с 2020-го возросло — до 84% с 82% в 2023-м — из-за замедления роста мировой экономики, а в 2025 году может достигнуть 85%. Процентные расходы стран ОЭСР в 2024 г. выросли до 3,3% ВВП с 3% в предыдущем году.

Общий объем непогашенного корпоративного долга в мире на конец 2024 года составил $35 трлн.

Лидером по рынку корпоративных облигаций остаются США с показателем $11,4 трлн, где более 60% приходится на нефинансовые компании. На втором месте — Китай с $6,7 трлн, где более 60% долга принадлежит финансовым учреждениям.

Согласно отчету, в ближайшие три года должно быть погашено около 42% госдолга и 38% корпоративного.

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