Долги за коммунальные услуги: что делать тем, кто за рубежом — Finance.ua

Долги за коммунальные услуги: что делать тем, кто за рубежом Сегодня 14:00 — Личные финансы

Долги за коммунальные услуги: что делать тем, кто за рубежом

Даже если не пользуешься коммунальными услугами и даже не живешь в Украине, оплата может быть начислена.

Избежать этого можно. Однако если долги накопить, можно столкнуться с блокировкой счетов или даже изъятием имущества.

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Что делать

Когда человек не проживает в квартире, часть коммунальных услуг он не оплачивает, если правильно подойти к этой ситуации:

если у вас установлены счетчики, нужно регулярно передавать показания без изменений, тогда лишние киловатты или кубометры воды не будут начисляться.

если услуга предоставляется по количеству жителей, то нужно обратиться к поставщику услуги с заявлением о непроживании в этом помещении и подтверждающими документами о регистрации или проживании в другом месте (в Украине это может быть, например, справка ВПЛ для тех, кто за границей — документ о местной регистрации).

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Если долги будут накапливаться

Первое, что могут сделать поставщики услуг — прекратить их предоставлять. Коммунальные компании обладают вполне законным правом не предоставлять услуги тому, кто за них не платит. Конкретную сумму, после которой происходит отключение, устанавливает каждая компания сама. В некоторых случаях можно отсоединить даже без участия должника, правда, должны сообщить заранее о ходе событий.

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Если подачу электроэнергии прекратить легче, например, отключив квартиру снаружи от кабеля, то с услугами отопления в многоквартирных домах все гораздо сложнее. Суммы продолжают начисляться, даже если в квартире никто не живет, и отключить эту услугу почти невозможно.

Если вы не предоставляете доступ к системам коммуникации в квартире для того, чтобы отключить подачу, например воды или газа, или имеете затяжные долги, компания может подать в суд — в таком случае должник попадает «в руки» исполнительной службы.

Могут заморозить счета для принудительной оплаты долга. Если же долг старше трех лет, его будут взимать через исковое производство — могут изымать имущество в уплату долга.

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