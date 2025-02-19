В ПФУ объяснили, почему в феврале отсутствует субсидия на коммунальные услуги — Finance.ua

В ПФУ объяснили, почему в феврале отсутствует субсидия на коммунальные услуги
Из-за введения новых единых правил, регулирующих предельный уровень доходов, украинцы, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, не получат начислений в феврале 2025 года. Все выплаты будут осуществлены в марте, если льготник отвечает новым требованиям.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Граждане активно обращаются в соцсетях в Пенсионный фонд с вопросом о начислении льгот в феврале, поскольку до сих пор не получили соответствующую помощь. В Фонде объяснили, что в феврале начислений не будет из-за введения новых правил. Однако все выплаты будут осуществлены через два месяца сразу, если семья отвечает установленным критериям по доходам.
«Льготы будут профинансированы в марте за 2 месяца, если льгота у вас получится по доходам семьи», — отмечается в сообщении.
Как отметили в ПФУ, согласно новым правилам, установленным законом «О государственном бюджете на 2025 год», льготы на коммунальные услуги будут предоставляться всем гражданам на основе единого подхода, с учетом среднемесячного общего дохода семьи. Ранее некоторые категории граждан могли получать помощь без учета доходов, однако из-за ограниченных возможностей государственного бюджета в 2025 году были введены единые нормы для предоставления льгот.
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Коммунальные льготы будут предоставляться только при условии, что средний доход семьи не превышает 4,24 тыс. грн.
Для всех граждан, которые обратятся за назначением льгот в этом году, право на помощь будет устанавливаться с учетом дохода. Однако к гражданам, которые получали льготы до 31 декабря прошлого года включительно, соответствующие изменения начнут применять после отопительного сезона 2024/2025 гг.
Важно также, что такая норма с единым подходом не будет применяться к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.
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