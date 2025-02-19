В ПФУ объяснили, почему в феврале отсутствует субсидия на коммунальные услуги — Finance.ua

В ПФУ объяснили, почему в феврале отсутствует субсидия на коммунальные услуги Сегодня 19:01 — Личные финансы

В ПФУ объяснили, почему в феврале отсутствует субсидия на коммунальные услуги

Из-за введения новых единых правил, регулирующих предельный уровень доходов, украинцы, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, не получат начислений в феврале 2025 года. Все выплаты будут осуществлены в марте, если льготник отвечает новым требованиям.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Граждане активно обращаются в соцсетях в Пенсионный фонд с вопросом о начислении льгот в феврале, поскольку до сих пор не получили соответствующую помощь. В Фонде объяснили, что в феврале начислений не будет из-за введения новых правил. Однако все выплаты будут осуществлены через два месяца сразу, если семья отвечает установленным критериям по доходам.

«Льготы будут профинансированы в марте за 2 месяца, если льгота у вас получится по доходам семьи», — отмечается в сообщении.

Как отметили в ПФУ, согласно новым правилам, установленным законом «О государственном бюджете на 2025 год», льготы на коммунальные услуги будут предоставляться всем гражданам на основе единого подхода, с учетом среднемесячного общего дохода семьи. Ранее некоторые категории граждан могли получать помощь без учета доходов, однако из-за ограниченных возможностей государственного бюджета в 2025 году были введены единые нормы для предоставления льгот.

Коммунальные льготы будут предоставляться только при условии, что средний доход семьи не превышает 4,24 тыс. грн.

Для всех граждан, которые обратятся за назначением льгот в этом году, право на помощь будет устанавливаться с учетом дохода. Однако к гражданам, которые получали льготы до 31 декабря прошлого года включительно, соответствующие изменения начнут применять после отопительного сезона 2024/2025 гг.

Важно также, что такая норма с единым подходом не будет применяться к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.

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