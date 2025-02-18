Как долги за коммунальные услуги могут ударить по карману — ответ адвоката Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как долги за коммунальные услуги могут ударить по карману — ответ адвоката

С января 2024 года в Украине отменили мораторий на начисление пени за неоплату коммунальных услуг, действовавший с начала военного положения.

Теперь должники могут получить не только пеню, но и штрафы, и инфляционные начисления, если это предусмотрено договором.

Об этом сообщил вдвокат, старший юрист юркомпании «Де-Юре» Иван Топор.

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порядком и сроками. Однако, по его словам, существуют нормативные акты, предусматривающие определенные послабления относительно оплаты и ответственности за несвоевременное осуществление. Он объяснил , что коммунальные услуги, как и любые другие платные услуги, должны оплачиваться в соответствии с установленным договоромОднако, по его словам, существуют нормативные акты, предусматривающие определенные послабления относительно оплаты и ответственности за несвоевременное осуществление.

Что угрожает должникам?

Если лицо отказывается платить долг добровольно, поставщики услуг могут обратиться в суд. Когда поставщик услуг выиграл суд, кроме суммы задолженности, пени и штрафа, должник также будет обязан возместить судебные расходы истца. В них могут входить судебный сбор и другие расходы, например оплата юридических услуг.

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Если и дальше отказываются выплатить долги — обращаются к государственному или частному исполнителю. В этом случае возможно блокирование банковских счетов и принудительное взыскание средств. Юрист отметил, что должника могут вынудить оплатить и услуги исполнителя, если задолженность будут взиматься принудительно.

Предоставитель коммунальных услуг может подать исполнительный документ государственному или частному исполнителю для взыскания задолженности в принудительном порядке. В таком случае на должника будет возложена обязанность оплаты услуг исполнителя в размере 10% от суммы взыскания.

В то же время запрет на начисление штрафов и пени, а также отключение коммунальных услуг продолжает действовать на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

Справка Finance.ua:

Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотведения — около 1,2 млрд грн. Об этом сообщили представители КП «Киевтеплоэнерго» и ЧАО «АК „Киевводоканал“».

Об этом сообщили представители КП «Киевтеплоэнерго» и ЧАО «АК „Киевводоканал“». Согласно части первой статьи 26 Закона Украины О жилищно-коммунальных услугах в случае несвоевременного осуществления платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

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