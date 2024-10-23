Как оплачивать накопленный долг за жилищно-коммунальные услуги по частям — Finance.ua

Как оплачивать накопленный долг за жилищно-коммунальные услуги по частям Сегодня 08:08 — Личные финансы

Как оплачивать накопленный долг за жилищно-коммунальные услуги по частям

Киевляне, накопившие долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут оплачивать задолженность по частям, заключив договор реструктуризации (рассрочки) задолженности.

Об этом сообщает cks.com.ua.

Это убережет потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени, а также позволит потребителю оформить жилищную субсидию.

Используя такую ​​возможность, в течение 9 месяцев текущего года, киевляне заключили 934 договора, из которых 593 — за услуги по поставке горячей воды и тепловой энергии.

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Часть из них подписана с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), без посещения сервисного центра лично.

Как заключить

Заключить такой договор и оплачивать долг частями можно в одном из районных сервисных центров ЦКС или подписать дистанционно с помощью ЭЦП

Что нужно сделать

Для заключения договора реструктуризации (рассрочки) задолженности необходимо подать заявление, оригиналы и копии следующих документов:

• паспорт (или ID-карта и выписку из Единого государственного демографического реестра);

• карта налогоплательщика РНУКНП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия ИНН в указанном документе);

• документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением/квартирой и выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

• доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем владельца).

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики Украины разработало проект закона о льготах на жилищно-коммунальные услуги. Предлагается лишать льготы в случае задолженности. Об этом свидетельствует проект закона, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ. Закон предлагает установить обязанность льготников ежемесячно платить стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Ежегодно из государственного бюджета выделяется по меньшей мере 40 млрд гривен на социальную поддержку граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется в виде жилищных субсидий и льгот. В частности, в 2024 году около 17,2 млрд гривен — на предоставление льгот и почти 30,3 млрд гривен — на предоставление субсидий.

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