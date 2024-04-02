Жилищная субсидия в апреле уменьшится: ПФУ объяснил почему — Finance.ua

Жилищная субсидия в апреле уменьшится: ПФУ объяснил почему Сегодня 15:00 — Личные финансы

Жилищная субсидия в апреле уменьшится: ПФУ объяснил почему

В Пенсионном фонде объяснили украинцам, почему в апреле размер субсидии уменьшится.

Так, согласно положениям постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий…», жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

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Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Что это означает

Это означает, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на отопительные услуги.

На неотопительный сезон — на период с 1 мая по 30 сентября — Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

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Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях.

Кому нужно обратиться за переназначением субсидии на неотопительный период

С мая жилищные субсидии на неотопительный сезон большинству получателей будут переназначены автоматически, при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе домохозяйств.

В то же время среди получателей есть определенная категория, которой субсидия на неотопительный период будет назначена после подачи заявления и декларации.

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На следующий срок жилищная субсидия назначается по личному обращению, если:

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания, за которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, отличному от места регистрации.

Напомним, список оснований для отмены жилищной субсидии в этом году выглядит следующим образом:

изменение места жительства, поскольку расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем;

смерть лица, которому предоставляли льготы;

если лицо указало ложный размер дохода;

приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»: алгоритм действий. Граждане Украины, чьи доходы не позволяют самостоятельно оплатить коммунальные платежи, могут получать жилищную субсидию. Украинцы имеют возможность дистанционно оформить заявление на субсидию в «Дія».

жилищная субсидия — это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволяют им в одиночку уплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию.

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