Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых — Finance.ua

Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых Сегодня 17:18

Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Кабинет министров с призывом рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

«На сегодняшний день информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине ограничена грифами „секретно“ или „для служебного пользования“. В частности, речь идет о данных о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов», — сказано в сообщении.

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По мнению экспертов Комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации, такие установленные законодательством ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и затрудняют сотрудничество со стратегическими партнерами.

Сохранение грифа «секретно» по поводу балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий.

Эксперты Ассоциации отмечают важность доступа к информации, ссылаясь на опыт других стран.

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«Например, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу „Raw materials information system“ с информацией о критических сырьевых материалах», — отмечают в ЕБА.

Снятие ограничений с геологической информации особенно актуально в контексте выполнения программы Ukraine Facility и реализации стратегического партнерства с ЕС в сырьевой сфере.

Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений со сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не причиняя вреда национальной безопасности Украины.

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