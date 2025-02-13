Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых — Finance.ua
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Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых

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Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых
Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Кабинет министров с призывом рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.
«На сегодняшний день информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине ограничена грифами „секретно“ или „для служебного пользования“. В частности, речь идет о данных о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов», — сказано в сообщении.
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По мнению экспертов Комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации, такие установленные законодательством ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и затрудняют сотрудничество со стратегическими партнерами.
Сохранение грифа «секретно» по поводу балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий.
Эксперты Ассоциации отмечают важность доступа к информации, ссылаясь на опыт других стран.
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«Например, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу „Raw materials information system“ с информацией о критических сырьевых материалах», — отмечают в ЕБА.
Снятие ограничений с геологической информации особенно актуально в контексте выполнения программы Ukraine Facility и реализации стратегического партнерства с ЕС в сырьевой сфере.
Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений со сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не причиняя вреда национальной безопасности Украины.
По материалам:
Finance.ua
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