Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине — Finance.ua

Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине Сегодня 16:38 — Казна и Политика

Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о намерении обратиться в СНБО с просьбой рассмотреть вопросы аудита и ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине.

Об этом он заявил в своем сообщении в Телеграме

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Как отметил Гетманцев, «первый вопрос — это вопрос ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращения их народу». Его следует решать независимо от интересов США или других партнеров.

«Это наше дело и интерес народа. А уже после его решения месторождения, возможно, и целесообразно передавать иностранному инвестору со странами-партнерами на взаимовыгодных условиях. Поэтому нужны ревизия и аудит. Готовлю соответствующее обращение на СНБО. Это точно вопрос нацбезопасности», — резюмировал он.

на 500 миллионов долларов относительно доступа к украинским редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны. Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил , что хочет заключить с Украиной соглашениеотносительно доступа к украинским редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны.

В то же время Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины. Канцлер Германии выступил против предложения Трампа оказывать помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы. По словам Шольца, ресурсы Украины нужны ей самой для восстановления после войны.

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