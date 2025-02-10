Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине

Казна и Политика
18
Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине
Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о намерении обратиться в СНБО с просьбой рассмотреть вопросы аудита и ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине.
Об этом он заявил в своем сообщении в Телеграме.
Читайте также
Как отметил Гетманцев, «первый вопрос — это вопрос ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращения их народу». Его следует решать независимо от интересов США или других партнеров.
«Это наше дело и интерес народа. А уже после его решения месторождения, возможно, и целесообразно передавать иностранному инвестору со странами-партнерами на взаимовыгодных условиях. Поэтому нужны ревизия и аудит. Готовлю соответствующее обращение на СНБО. Это точно вопрос нацбезопасности», — резюмировал он.
Место для вашей рекламы
Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Украиной соглашение на 500 миллионов долларов относительно доступа к украинским редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны.
В то же время Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины. Канцлер Германии выступил против предложения Трампа оказывать помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы. По словам Шольца, ресурсы Украины нужны ей самой для восстановления после войны.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.