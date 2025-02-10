Трамп озвучил сумму соглашения с Украиной о редкоземельных металлах — Finance.ua
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Трамп озвучил сумму соглашения с Украиной о редкоземельных металлах

Казна и Политика
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Трамп озвучил сумму соглашения с Украиной о редкоземельных металлах
Трамп озвучил сумму соглашения с Украиной о редкоземельных металлах
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Украиной соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к украинским редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны.
Об этом он сказал журналистам издания The New York Post на борту самолета Air Force One.
Также он рассказал, что уже разговаривал по телефону с российским лидером владимиром путиным, и, по его словам, тот якобы хочет, чтобы «люди перестали умирать» на поле боя.
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Кроме этого Трамп заверил, что имеет конкретный план по прекращению войны в Украине, и в очередной раз подчеркнул, что полномасштабная война «никогда бы не произошла», будь он президентом в 2022 году.
3 февраля Трамп заявил, что США хотят получить от Киева редкоземельные металлы в обмен на помощь, и Украина готова это сделать.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заинтересованность Трампа в находящихся в украинских недрах редкоземельных металлах и заявил, что Украина открыта к американским инвестициям в эту сферу.
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Напомним, что Украина владеет запасами цветных и редкоземельных металлов, в том числе бериллия, циркония, тантала, а также комплексом фосфорных редкоземельных и редкометаллических руд.
По оценке Forbes за 2023 год, совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигает $15 трлн. При этом более 70% от общей суммы приходится на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.
По словам министра экономики Свириденко, у Украины самые большие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых. Литий — один из ключевых компонентов для производства различных товаров, от смартфонов до истребителей.
По материалам:
suspilne.media
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