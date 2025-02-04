Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины — Finance.ua

Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины
Канцлер Германии выступил против предложения Трампа оказывать помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы. По словам Шольца, ресурсы Украины нужны ей самой для восстановления после войны.
По его словам, «было бы очень эгоистично и эгоцентрично» использовать полученные сейчас деньги для финансирования поддержки обороны.
Шольц подчеркнул, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны.
«Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего», — добавил канцлер Германии.
Ранее в тот же день Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять в США редкоземельные металлы. «Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», — сказал он.
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