Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины — Finance.ua

Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины Сегодня 12:10

Канцлер Германии выступил против предложения Трампа оказывать помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы. По словам Шольца, ресурсы Украины нужны ей самой для восстановления после войны.

По его словам, «было бы очень эгоистично и эгоцентрично» использовать полученные сейчас деньги для финансирования поддержки обороны.

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Шольц подчеркнул, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны.

«Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего», — добавил канцлер Германии.

Ранее в тот же день Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять в США редкоземельные металлы. «Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», — сказал он.

УНН По материалам:

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