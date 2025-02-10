Трамп озвучив суму угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів — Finance.ua

Трамп озвучив суму угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Трамп озвучив суму угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до українських рідкісноземельних металів в обмін на гарантії безпеки у потенційному мирному врегулюванні війни.

Про це він сказав журналістам видання The New York Post на борту літака Air Force One.

Також він розповів, що вже розмовляв телефоном із російським лідером володимиром путіним, і, за його словами, той нібито хоче, аби «люди перестали вмирати» на полі бою.

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Крім цього Трамп запевнив, що має конкретний план щодо припинення війни в Україні, й вкотре наголосив, що повномасштабної війни «ніколи б не сталося», якби він був президентом у 2022 році.

3 лютого Трамп заявив, що США хочуть отримати від Києва рідкісноземельні метали в обмін на допомогу, і Україна готова це зробити.

Президент Володимир Зеленський прокоментував зацікавленість Трампа у рідкісноземельних металах, які знаходяться в українських надрах, й заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій у цю сферу.

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Нагадаємо, що Україна володіє запасами кольорових і рідкісноземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплексом фосфорних рідкоземельних і рідкіснометалічних руд.

За оцінкою Forbes за 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

За словами міністерки економіки Свириденко, Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин. Літій — один із ключових компонентів для виробництва різних товарів, від смартфонів до винищувачів.

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