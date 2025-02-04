Шольц розкритикував Трампа за вимогу рідкісноземельних металів України — Finance.ua
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Шольц розкритикував Трампа за вимогу рідкісноземельних металів України

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Канцлер Німеччини виступив проти пропозиції Трампа надавати допомогу Україні в обмін на рідкісноземельні метали. За словами Шольца, ресурси України потрібні їй самій для відбудови після війни.
За його словами, «було б дуже егоїстично та егоцентрично» використати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони.
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Шольц наголосив, що у майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також фінансування відновлення країни.
«Це великі завдання, якщо зважити на величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього», — додав канцлер Німеччини.
Раніше того ж дня Трамп заявив, що допомога Україні буде продовжена, якщо та пообіцяє постачати до США рідкісноземельні метали. «Ми хочемо укласти угоду з Україною, у межах якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами», — сказав він.
За матеріалами:
УНН
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