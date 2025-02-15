Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах станет аргументом для защиты Украины — Finance.ua

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Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах станет аргументом для защиты Украины

Казна и Политика
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Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах станет аргументом для защиты Украины
Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах станет аргументом для защиты Украины
Соглашение Украины и Соединенных Штатов Америки относительно редкоземельных металлов — это настоящий прорыв. Она объяснит американцам, зачем Штатам защищать Украину.
Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции.

Украина как стратегический партнер для США

По мнению Грэма, после того, как соглашение будет заключено, оно станет аргументом для президента США Дональда Трампа по защите Украины.
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«Теперь президент Трамп может сказать американцам: „Украина — не обуза, а преимущество“. Они сидят на ресурсах стоимостью триллион долларов, которыми все мы можем воспользоваться, если выберем сотрудничество с Западом», — сказал Грэм.
По его словам, в разговоре с Трампом он отметил, что российский диктатор владимир путин, возможно, хочет восстановить СССР или даже российскую империю. Это свидетельствует о том, что путин «охотится» за деньгами.
«Не позволяйте ему украсть украинские ресурсы для собственного обогащения — это то же, что лишить полицию финансирования. Поэтому, если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для путина, ведь теперь мы будем что защищать. Поэтому вы должны поддержать это соглашение», — сказал Грэм.
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Напомним, как писало издание NBC News со ссылкой на слова американских чиновников, администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.
По материалам:
РБК-Україна
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