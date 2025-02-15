США предложили Украине 50% собственности на украинские полезные ископаемые, однако получили отказ — СМИ Сегодня 15:37 — Казна и Политика

США предложили Украине 50% собственности на украинские полезные ископаемые, однако получили отказ — СМИ

Администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на слова американских чиновников.

Что известно о предложении США

По словам собеседников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, а также дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет заключено соглашение с россией о прекращении войны.

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Двое из них отметили, что вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о собственности стало бы для Украины способом возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, предоставленную Киеву с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Восемь американских чиновников заявили, что министр финансов США Скотт Бессент представил Зеленскому предложение о владении США половиной редкоземельных минералов Украины в проекте контракта, который он привез на встречу 13 февраля.

После этой встречи Бессент заявил, что проект украино-американского соглашения о редкоземельных полезных ископаемых отражает цель президента, но он не предоставил деталей того, что предложила администрация.

Позиция Украины

Собеседники отметили, что Зеленский отказался подписывать документ, когда Бессент представил его во время встречи, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с другими.

Украинский лидер заявил тогда, что он и его команда «сделают все, чтобы изучить все детали документа» до прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу, 14 февраля, с вице-президентом Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, а также с американскими законодателями в кулуарах конференции по глобальным вопросам.

Во время своего выступления в пятницу на конференции по безопасности Зеленский заявил, что его юристы рассмотрят документ, который представил ему в Киеве Бессент, с советами и некоторыми изменениями. Он назвал предложение меморандумом между США и Украиной, а не соглашением о безопасности.

По словам трех американских чиновников, многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.

Економічна Правда По материалам:

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