Украина получит расширенный доступ к милитаризованной версии Starlink — Finance.ua
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Украина получит расширенный доступ к милитаризованной версии Starlink

Технологии&Авто
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Украина получит расширенный доступ к милитаризованной версии Starlink
Украина получит расширенный доступ к милитаризованной версии Starlink
Украина получит доступ к более защищенной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink. Компания SpaceX получила контракт на расширение Пентагона.
Об этом сообщает Bloomberg.
Контракты имеют общую цель «облегчить подключение к Интернету в Украине». Реализовать контракт планируется к 2025 году.
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Контракт был заключен еще в августе 2024 года. Bloomberg отмечает, что Командование космических систем отказалось раскрыть стоимость нового контракта, хотя предварительное соглашение с Европейским командованием Вооруженных сил США на 500 терминалов было заключено на сумму около 40 миллионов долларов.
Контракт означает, что 2 500 терминалов Starlink, которые уже находятся в Украине, получат доступ к Starshield, в дополнение к 500 терминалам, подключенным к Starshield.

Что такое система Starshield

Starshield — это система засекреченного и зашифрованного сигнала через Starlink, который сложнее сломать или заглушить.
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«В общей сложности 3 000 терминалов обслуживаются по двум контрактам», — говорится в сообщении для Bloomberg News от Управления коммерческих спутников Командование космических систем.
По материалам:
Економічна Правда
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