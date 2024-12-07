Украина получит расширенный доступ к милитаризованной версии Starlink — Finance.ua

Украина получит расширенный доступ к милитаризованной версии Starlink
Украина получит доступ к более защищенной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink. Компания SpaceX получила контракт на расширение Пентагона.
Об этом сообщает Bloomberg.
Контракты имеют общую цель «облегчить подключение к Интернету в Украине». Реализовать контракт планируется к 2025 году.
Контракт был заключен еще в августе 2024 года. Bloomberg отмечает, что Командование космических систем отказалось раскрыть стоимость нового контракта, хотя предварительное соглашение с Европейским командованием Вооруженных сил США на 500 терминалов было заключено на сумму около 40 миллионов долларов.
Контракт означает, что 2 500 терминалов Starlink, которые уже находятся в Украине, получат доступ к Starshield, в дополнение к 500 терминалам, подключенным к Starshield.
Что такое система Starshield
Starshield — это система засекреченного и зашифрованного сигнала через Starlink, который сложнее сломать или заглушить.
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«В общей сложности 3 000 терминалов обслуживаются по двум контрактам», — говорится в сообщении для Bloomberg News от Управления коммерческих спутников Командование космических систем.
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