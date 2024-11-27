Starlink запустит спутниковый Интернет для всего мира — Finance.ua

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Starlink запустит спутниковый Интернет для всего мира

Технологии&Авто
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Компания SpaceX Starlink объявила о запуске спутниковых интернет-услуг прямого доступа к сотовой связи по всему миру. Новая система направлена ​​на устранение мертвых зон по всему миру, поскольку компания сотрудничает с другими телекоммуникационными компаниями.
Об этом сообщает издание TUKO.

Как будет работать технология сотовой связи

В заявлении, с которым ознакомилось издание, фирма заявила, что эта технология справится с проблемой подключения мобильных телефонов к спутникам.
«Спутники Starlink с полезной нагрузкой прямой связи оснащены новым инновационным специальным кремнием, фазированными антенными решетками и расширенными алгоритмами программного обеспечения, которые преодолевают эти вызовы и предоставляют стандартные услуги LTE для сотовых телефонов на земле», — заявил Starlink.

Какие телефоны смогут подключиться к Starlink

В августе компания, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заявила о своих намерениях установить Evolved NodeB на своих спутниках. Соединение eNodeB будет функционировать как башня мобильной связи в космосе, и его работа похожа на обычное соединение в роуминге. Компания заявила, что модем работает с традиционными мобильными телефонами 4G-LTE.
Компания боролась с имеющимися интернет-провайдерами, особенно из-за скидок и недавно аренды. Задачей усовершенствованной модемной связи Evolved Node B (eNodeB) является увеличение доли компании на рынке Интернета.
По состоянию на сентябрь 2024 года у Starlink было 4 млн подписчиков более чем в 100 странах.
Напомним, SpaceX сейчас продает рюкзак для переноски Starlink. Компания обновила магазин новым оборудованием для переноски Starlink V4, модели, выпущенной примерно год назад.
Также сообщалось, что новую партию интернет-спутников Starlink запустила ракета-носитель Falcon 9. Запуск состоялся во Флориде, где запустили 23 спутника.
По материалам:
Novyny.live
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