В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink

Мир
10
В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink
В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink
В Пентагоне фиксируют успешную работу в борьбе со Starlink, оказавшимися у российских военных незаконно. Так, работу части терминалов уже удалось заблокировать.
В частности, об этом заявляет представительница Пентагона Аманда Дори, передает Bloomberg. Напомним, что первые сообщения о том, что оккупанты используют Starlink на фронте, появились в феврале 2024 года.
В СМИ отмечают, что компания SpaceX активно сотрудничала с Пентагоном, чтобы противодействовать незаконной работе оказавшихся у российских захватчиков терминалов спутниковой связи Starlink.
Читайте также
Сначала американские военные обнаружили один терминал на временно оккупированных территориях, а затем их становилось все больше. В общем, удалось обнаружить и остановить работу нескольких сотен Starlink, которыми пользовались оккупанты.
В то же время в Пентагоне убеждены, что, несмотря на ограничение использования терминалов Starlink, россияне все равно будут искать способы получить доступ к связи. В США подчеркнули, что оккупационная армия пытается адаптироваться к ситуации на поле боя, поэтому противодействие должно быть более мощным.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.