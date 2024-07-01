В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink — Finance.ua

В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink
В Пентагоне фиксируют успешную работу в борьбе со Starlink, оказавшимися у российских военных незаконно. Так, работу части терминалов уже удалось заблокировать.
В частности, об этом заявляет представительница Пентагона Аманда Дори, передает Bloomberg. Напомним, что первые сообщения о том, что оккупанты используют Starlink на фронте, появились в феврале 2024 года.
В СМИ отмечают, что компания SpaceX активно сотрудничала с Пентагоном, чтобы противодействовать незаконной работе оказавшихся у российских захватчиков терминалов спутниковой связи Starlink.
Сначала американские военные обнаружили один терминал на временно оккупированных территориях, а затем их становилось все больше. В общем, удалось обнаружить и остановить работу нескольких сотен Starlink, которыми пользовались оккупанты.
В то же время в Пентагоне убеждены, что, несмотря на ограничение использования терминалов Starlink, россияне все равно будут искать способы получить доступ к связи. В США подчеркнули, что оккупационная армия пытается адаптироваться к ситуации на поле боя, поэтому противодействие должно быть более мощным.
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