В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink — Finance.ua

В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink Сегодня 03:45 — Мир

В Пентагоне заявили, что заблокировали работу оказавшихся у россиян терминалов Starlink

В Пентагоне фиксируют успешную работу в борьбе со Starlink, оказавшимися у российских военных незаконно. Так, работу части терминалов уже удалось заблокировать.

В частности, об этом заявляет представительница Пентагона Аманда Дори, передает Bloomberg. Напомним, что первые сообщения о том, что оккупанты используют Starlink на фронте, появились в феврале 2024 года.

В СМИ отмечают, что компания SpaceX активно сотрудничала с Пентагоном, чтобы противодействовать незаконной работе оказавшихся у российских захватчиков терминалов спутниковой связи Starlink.

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Сначала американские военные обнаружили один терминал на временно оккупированных территориях, а затем их становилось все больше. В общем, удалось обнаружить и остановить работу нескольких сотен Starlink, которыми пользовались оккупанты.

В то же время в Пентагоне убеждены, что, несмотря на ограничение использования терминалов Starlink, россияне все равно будут искать способы получить доступ к связи. В США подчеркнули, что оккупационная армия пытается адаптироваться к ситуации на поле боя, поэтому противодействие должно быть более мощным.

Телеканал 24 По материалам:

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