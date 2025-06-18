Деньги за инновационные разработки: что предлагают в Минобороны — Finance.ua

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Деньги за инновационные разработки: что предлагают в Минобороны

Казна и Политика
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Деньги за инновационные разработки: что предлагают в Минобороны
Деньги за инновационные разработки: что предлагают в Минобороны
Минбороны разрабатывает проект постановления, предусматривающий порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.
Об этом говорится в сообщении министерства.
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Для чего это
Предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за счет государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы получат справедливое вознаграждение.
«В условиях войны, технологического состязания с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны создает систему защиты прав интеллектуальной собственности», —
отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе.
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Минобороны инициировало два законопроекта, которые предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины о распределении имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны.
По материалам:
Finance.ua
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