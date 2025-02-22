Спикер ВР ответил, когда Украина начнет работать над заключением соглашения о полезных ископаемых со Штатами — Finance.ua

Спикер ВР ответил, когда Украина начнет работать над заключением соглашения о полезных ископаемых со Штатами
С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает NHK.
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Стефанчук подчеркнул, что украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения о редкоземах с США.
Он сказал, что Украина готова работать с партнерами по поводу полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности.
Спикер Верховной Рады также отметил, что страна намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит из США.
В то же время, Стефанчук напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать украинские ископаемые в рамках своего «плана победы» в сентябре прошлого года.
Напомним, по данным Reuters, американские переговорщики давят на Киев для подписания соглашения о полезных ископаемых, угрожая возможным отключением Украины от системы спутниковой связи Starlink.
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