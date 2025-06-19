В Украине возобновили подачу статистики: что нужно знать бизнесу — Finance.ua

В Украине возобновили подачу статистики: что нужно знать бизнесу
Парламент поддержал изменения в Закон Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны». Теперь предприниматели, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
Для чего это нужно
Решение принято с учетом потребности в регулярных и достоверных данных, которые необходимы государству, бизнесу и международным партнерам. По словам Председателя Госстата Арсена Макарчука, возобновление обязательной отчетности позволит получать полные статистические данные, которые важны для принятия решений и выполнения евроинтеграционных обязательств.
«Собранные данные станут основой для формирования государственных политик в сферах восстановления, экономики и социального обеспечения», — отметил он.
Как было во время полномасштабной войны
После начала полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине было ограничено проведение ряда статистических наблюдений, в частности, выборочных обследований домохозяйств. Из-за неполного поступления отчетов не публиковались некоторые статистические показатели.
Что меняется
Принятые изменения предусматривают:
- обязательная и регулярная подача отчетности от предприятий и учреждений;
- возобновление возможности проводить обследование относительно условий жизни, доходов населения, занятости, деятельности в сельском хозяйстве
и т. п.;
- обеспечение статистической основы для формирования социальной, экономической и демографической политики.
Кто должен подавать отчетность
Согласно новым нормам:
- все респонденты, за исключением частных случаев, должны подавать отчетность даже в период действия военного положения;
- предприятия, которые не подавали отчеты ранее, имеют 3 месяца для подачи отчетности за весь период пропуска.
В Госстате отмечают, что для большинства предприятий де-факто ничего не меняется, отчетность подавалась и прежде, хоть и на добровольной основе. В третьем квартале 2024 года уровень отчетности составил 72,3%, а в регионах, удаленных от линии фронта, более 90%.
Напомним, бизнесу предстоит сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей меняются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда.
С начала 2025 года бизнес получил 12 537 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму более 39 млрд гривен.
- 9,7 млрд грн — инвестиционные кредиты;
- 8,3 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
- 8,1 млрд грн — на переработку;
- 6,6 млрд грн — на пополнение оборотных средств.
За последние три месяца украинский бизнес зарегистрировал около 20 тысяч новых кассовых аппаратов (РРО и ПРРО). В среднем за месяц сейчас регистрируется в три раза больше РРО, чем в предыдущие периоды.
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