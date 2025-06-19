В Украине возобновили подачу статистики: что нужно знать бизнесу — Finance.ua

В Украине возобновили подачу статистики: что нужно знать бизнесу Сегодня 12:05 — Казна и Политика

В Украине возобновили подачу статистики: что нужно знать бизнесу

Парламент поддержал изменения в Закон Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны». Теперь предприниматели, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Для чего это нужно

Решение принято с учетом потребности в регулярных и достоверных данных, которые необходимы государству, бизнесу и международным партнерам. По словам Председателя Госстата Арсена Макарчука, возобновление обязательной отчетности позволит получать полные статистические данные, которые важны для принятия решений и выполнения евроинтеграционных обязательств.

«Собранные данные станут основой для формирования государственных политик в сферах восстановления, экономики и социального обеспечения», — отметил он.

Как было во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине было ограничено проведение ряда статистических наблюдений, в частности, выборочных обследований домохозяйств. Из-за неполного поступления отчетов не публиковались некоторые статистические показатели.

Что меняется

Принятые изменения предусматривают:

обязательная и регулярная подача отчетности от предприятий и учреждений;

возобновление возможности проводить обследование относительно условий жизни, доходов населения, занятости, деятельности в сельском хозяйстве и т. п. ;

; обеспечение статистической основы для формирования социальной, экономической и демографической политики.

Кто должен подавать отчетность

Согласно новым нормам:

все респонденты, за исключением частных случаев, должны подавать отчетность даже в период действия военного положения;

предприятия, которые не подавали отчеты ранее, имеют 3 месяца для подачи отчетности за весь период пропуска.

В Госстате отмечают, что для большинства предприятий де-факто ничего не меняется, отчетность подавалась и прежде, хоть и на добровольной основе. В третьем квартале 2024 года уровень отчетности составил 72,3%, а в регионах, удаленных от линии фронта, более 90%.

Напомним, бизнесу предстоит сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей меняются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда.

С начала 2025 года бизнес получил 12 537 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму более 39 млрд гривен.

9,7 млрд грн — инвестиционные кредиты;

8,3 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

8,1 млрд грн — на переработку;

6,6 млрд грн — на пополнение оборотных средств.

За последние три месяца украинский бизнес зарегистрировал около 20 тысяч новых кассовых аппаратов (РРО и ПРРО). В среднем за месяц сейчас регистрируется в три раза больше РРО, чем в предыдущие периоды.

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