В США опровергают заявления Трампа о выделенных $350 миллиардов Украине — Finance.ua

В США опровергают заявления Трампа о выделенных $350 миллиардов Украине Сегодня 11:07 — Казна и Политика

В США опровергают заявления Трампа о выделенных $350 миллиардов Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил 350 миллиардов долларов на поддержку Украины в войне с россией. Однако эта цифра значительно превышает официальные данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы США, отслеживающей ассигнование США в Украине.

Об этом сообщает украинская служба «Голоса Америки».

Официальные цифры США

С 24 февраля 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, по данным межведомственной наблюдательной группы, отвечающей за представление отчетов Конгресса.

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Из них Пентагон подтвердил «Голосу Америки», что США направили Украине военную помощь на 65,9 миллиарда долларов, и еще 3,9 миллиарда долларов, которые Конгресс санкционировал в виде военной помощи Киеву, остаются неизрасходованными.

Еще около 58 миллиардов долларов направили непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность.

Сколько потратила Украина и ЕС

Владимир Зеленский заявил украинским журналистам, что общая стоимость войны с февраля 2022 составила около 320 миллиардов долларов.

«Из них 120 миллиардов — это мы, народ Украины, налогоплательщики, а 200 миллиардов — Соединенные Штаты и Европейский Союз. Это стоимость оружия. Это оружейный пакет — 320 миллиардов долларов», — сказал Зеленский.

Трамп, несколько раз упоминавший цифру в 350 миллиардов долларов, также сказал в своей публикации в соцсетях:

«Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы, тогда как Соединенные Штаты ничего не получат».

Кильский институт мировой экономики, немецкая некоммерческая организация, отслеживающая военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, говорит, что европейские страны — в частности ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария — выделили около 140 миллиардов долларов в помощь Украине, тогда как Соединенные Штаты выделили около 120 миллиардов долларов. Такая общая помощь включает в себя военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

По подсчетам экономистов, обязательства США, направленные исключительно на поддержку Украины в войне против россии, по состоянию на 31 декабря 2024 достигли $128 млрд. Это значительно меньше официальных данных США.

Deutsche Welle и NewsWeek отмечают, что Дональд Трамп не подкрепляет свои слова никакими источниками, а в Белом доме в комментарии «Голосу Америки» ссылаются на публикацию Трампа в Social Трамп, где тот пишет:

«Посредственно успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть».

Голос Америки По материалам:

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