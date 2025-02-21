США удалили все «проукраинские» упоминания в заявлении G7, чтобы не заблокировать переговоры с рф, — NYT Сегодня 13:34

США блокируют включение формулировки, которая определяет россию как агрессора в войне с Украиной, в заявлении «Группы Семи» по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщили три высокопоставленных должностных лица стран, задействованных в переговорах, пишет The New York Times

Возражения США возникли после того, как президент Дональд Трамп на этой неделе обвинил Украину в развязывании войны, несмотря на то, что она началась с нападения россии.

Один из чиновников G7 сообщил, что Канада подготовила первый проект заявления, сохраняя проукраинский тон, отвечающий позиции союзников с 2022 года. Однако после пересмотра американская сторона удалила все упоминания, которые можно рассматривать как поддержку Украины. В результате документ стал нейтральным и не содержит прямых упоминаний о россии как агрессоре или Украине как жертве.

Канада инициировала разработку документа, поскольку председательствует в «Группе Семи». Дипломаты продолжают работать над окончательной формулировкой. Текущая версия содержит фразу о «разрушительной войне, которая началась с вторжения россии в Украину», но не включает термины «российская агрессия» или «агрессоры», которые использовались с 2022 года. Эту информацию подтвердили высокопоставленные представители Германии и Европы.

Один из представителей «Группы Семи» отметил, что текст документа еще может измениться до понедельника, когда его должны официально опубликовать. Также не известно, будет ли приглашен президент Украины Владимир Зеленский для участия во встрече, как это было в прошлом году.

Кроме того, США отказались быть соавторами проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к годовщине войны, которая поддерживает суверенитет Украины и осуждает российскую агрессию.

УНІАН По материалам:

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