За пять месяцев 2025-го бизнесу возместили на 13 млрд грн больше НДС — Finance.ua

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За пять месяцев 2025-го бизнесу возместили на 13 млрд грн больше НДС

Казна и Политика
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За пять месяцев 2025-го бизнесу возместили на 13 млрд грн больше НДС
За пять месяцев 2025-го бизнесу возместили на 13 млрд грн больше НДС
За 5 месяцев 2025 года возмещение НДС выросло почти на 24% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«В январе-мае 2025 года налогоплательщикам было возмещено 70,9 млрд грн НДС на текущие счета», — говорится в сообщении.
Это на 23,8% или на 13,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 15% (+ 9,3 млрд грн) больше по сравнению с 2023 годом.
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В мае 2025 года налогоплательщикам возмещено 15,5 млрд гривен. Это на 22,3% (+2,8 млрд грн) больше, чем в мае 2024 года. По сравнению с маем 2023 года показатель вырос на 55,9% (+5,6 млрд грн).
Напомним, в прошлом месяце Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений на 5,2 миллиарда гривен. В частности, в мае 2025 года в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 121,9 млрд грн. Это на 21,9% больше, чем в мае 2024 года.
Основные источники поступлений в мае:
  • НДФЛ — 30,3 млрд грн (+10,7% к плану):
  • налог на прибыль предприятий — 45,4 млрд грн (+5,2%);
  • акциз с производимых и ввезенных товаров — 15,3 млрд грн (+3,3%).
По материалам:
Finance.ua
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