Налогоплательщикам возмещено 55,5 млрд грн НДС, что на 10,8 млрд грн больше соответствующего показателя 2024 года — Finance.ua

Налогоплательщикам возмещено 55,5 млрд грн НДС, что на 10,8 млрд грн больше соответствующего показателя 2024 года Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Налогоплательщикам возмещено 55,5 млрд грн НДС, что на 10,8 млрд грн больше соответствующего показателя 2024 года

По состоянию на 1 мая 2025 года плательщикам уже возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это то, что уже фактически перечислено. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, и больше такого показателя в 2023 году на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн).

«Что касается остатка. Сразу посоветую: прекращайте истерики и страшилки о непрерывном росте. Не пугайте страну и всех подавших заявки на возмещение НДС. Остаток НДС, находившийся в работе по состоянию на 1 мая — 30,4 млрд гривен», — подчеркнул Руслан Кравченко.

По его словам:

4,4 млрд грн — суммы НДС, по которым с 24 по 30 апреля были завершены проверки, а заявки находились на исполнении в Казначействе. После согласования сумм, эти средства в течение 5 дней были возмещены плательщикам;

14,5 млрд грн — суммы НДС, по которым продолжаются камеральные проверки;

3,6 млрд грн — суммы НДС, по которым продолжаются документальные проверки;

7,7 млрд грн — суммы НДС, по которым идет согласование результатов проверок по результатам административного или судебного обжалования.

«26 млрд грн — это не о задолженности, а обычный рабочий процесс, в рамках которого четко прописано, что и когда должно быть сделано (удивительно, что паникеры об этом не знали или сознательно забыли). Кстати, в текущем году заявленная к возмещению сумма НДС выросла до 63,5 млрд грн. В прошлом году эта сумма была на 16 млрд грн меньше. В 2023 году сумма заявки была меньше на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн)», — рассказал глава ГНС.

Он также отметил, что выросло, логично, и количество заявок: 13 003 против 12 246 в прошлом году. Больше заявлений — больше операций. В 2023 году количество заявлений — 10 207 штук.

Поэтому 26 млрд гривен — это сумма, по которой продолжаются камеральные, документальные проверки или согласование результатов таких проверок. Автоматическое возмещение по ней быть не может, так как оно может быть уменьшено после проверок или судебного обжалования.

Такая сумма не является задолженностью по возмещению НДС.

В мае налогоплательщики сами подали уточненные декларации на уменьшение суммы на 0,4 млрд грн. Поэтому остаток, который был в начале мая, уже уменьшился.

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