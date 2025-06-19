Украинскому бизнесу советуют готовиться к жесткой конкуренции в ЕС — Finance.ua

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Украинскому бизнесу советуют готовиться к жесткой конкуренции в ЕС

Казна и Политика
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Украинскому бизнесу советуют готовиться к жесткой конкуренции в ЕС
Украинскому бизнесу советуют готовиться к жесткой конкуренции в ЕС
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен советует Украине обращать внимание на экономические критерии для вступления Евросоюза и готовить свой бизнес к конкуренции на внутреннем рынке ЕС.
Об этом дипломат заявил на форуме «Через реформы к звездам».
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Миккельсен призвал обращать внимание не только на политические Копенгагенские критерии ЕС, он уточнил, что экономические требования, по сути, говорят, что страна-кандидат на вступление должна выдерживать конкуренцию на внутреннем рынке Евросоюза.
«На гигантском рынке почти на 300 миллионов человек во всех секторах существует ожесточенная конкуренция. И во время предыдущего большого расширения мы наблюдали, что не все новые члены подготовили свой частный сектор к ней», — отметил он.
Посол привел пример Польши, когда после вступления в ЕС эффективные датские, немецкие и французские бизнесы в сфере розничной торговли смели польских ритейлеров с рынка.
«Делайте все возможное для подготовки вашего частного сектора к этой жесткой конкуренции, с которой он столкнется. Мы готовы помочь в этом процессе, который пойдет Украине на пользу», —
посоветовал дипломат.

Миккельсен добавил, что перед большим расширением в 2004 году были катастрофические сценарии, что польские фермеры уничтожат датскую аграрную сферу, но в конце концов были найдены решения для всех проблемных вопросов, и вступление новых стран стало большим успехом для Евросоюза.
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6 июня «торговый безвиз» с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
По материалам:
Укрінформ
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