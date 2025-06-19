Украинскому бизнесу советуют готовиться к жесткой конкуренции в ЕС — Finance.ua

Украинскому бизнесу советуют готовиться к жесткой конкуренции в ЕС Сегодня 09:48 — Казна и Политика

Украинскому бизнесу советуют готовиться к жесткой конкуренции в ЕС

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен советует Украине обращать внимание на экономические критерии для вступления Евросоюза и готовить свой бизнес к конкуренции на внутреннем рынке ЕС.

Об этом дипломат заявил на форуме «Через реформы к звездам».

Читайте также Украинский банк и платформа Nazovni вместе помогут украинскому бизнесу

Миккельсен призвал обращать внимание не только на политические Копенгагенские критерии ЕС, он уточнил, что экономические требования, по сути, говорят, что страна-кандидат на вступление должна выдерживать конкуренцию на внутреннем рынке Евросоюза.

«На гигантском рынке почти на 300 миллионов человек во всех секторах существует ожесточенная конкуренция. И во время предыдущего большого расширения мы наблюдали, что не все новые члены подготовили свой частный сектор к ней», — отметил он.

Посол привел пример Польши, когда после вступления в ЕС эффективные датские, немецкие и французские бизнесы в сфере розничной торговли смели польских ритейлеров с рынка.

«Делайте все возможное для подготовки вашего частного сектора к этой жесткой конкуренции, с которой он столкнется. Мы готовы помочь в этом процессе, который пойдет Украине на пользу», — посоветовал дипломат.

Миккельсен добавил, что перед большим расширением в 2004 году были катастрофические сценарии, что польские фермеры уничтожат датскую аграрную сферу, но в конце концов были найдены решения для всех проблемных вопросов, и вступление новых стран стало большим успехом для Евросоюза.

Читайте также Сколько налогов заплатил украинский бизнес в Польше

6 июня «торговый безвиз» с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.