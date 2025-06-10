Сколько налогов заплатил украинский бизнес в Польше — Finance.ua

Сколько налогов заплатил украинский бизнес в Польше Сегодня 08:35 — Мир

Сколько налогов заплатил украинский бизнес в Польше

В Польше зарегистрировано более 700 тысяч украинских предпринимателей.

Об этом сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, пишет издание inPoland.

По его словам, с начала полномасштабной войны наблюдается значительный рост активности украинского бизнеса на территории Польши.

Украинские предприятия, ведущие деятельность в Польше, уже уплатили около 2 миллиардов евро в польский государственный бюджет. Эти данные свидетельствуют о существенном экономическом вкладе украинских предпринимателей в хозяйственную систему страны.

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По словам представителя Торгово-промышленной палаты, к началу войны большинство украинцев выезжало в Польшу преимущественно с целью трудоустройства в отраслях строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. После начала полномасштабной агрессии россии против Украины в Польшу массово выехали представители среднего класса, включая предпринимателей, которые располагали ресурсами для начала бизнеса за рубежом.

Украинские предприниматели продолжают активно интегрироваться в польский рынок, регистрируя бизнес, создавая новые рабочие места и уплачивая налоги. По оценкам экспертов, в перспективе это будет способствовать укреплению экономических связей между Украиной и Польшей.

Справка Finance.ua:

Согласно данным Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal, в 2024 году доля ФЛП, зарегистрированных украинцами в Польше, достигла 12%, что является очень высоким показателем. Среди всех иностранных компаний, работающих в соседнем государстве, 84% принадлежат именно украинцам;

если говорить о популярных сферах деятельности, где наши граждане открывают бизнес в Польше, то это строительство, информация и коммуникация, а также предоставление других услуг (в том числе парикмахерских и косметических);

открыть бизнес можно даже без польского гражданства. Для ведения деятельности украинцу достаточно легально находиться в стране. Какие документы для этого необходимы и об основных этапах создания собственного дела в Польше — рассказывали здесь;

в то же время украинцам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью в Польше, необходимо иметь законный статус пребывания. Это может быть временный или постоянный вид на жительство, полученный, например, на основании работы, обучения или воссоединения семьи.

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