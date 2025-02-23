В Минэкономики назвали стоимость ископаемых на временно оккупированной территории Украины — Finance.ua
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В Минэкономики назвали стоимость ископаемых на временно оккупированной территории Украины

Казна и Политика
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На временно оккупированных территориях Украины залегают залежи критических материалов на сумму около 350 миллиардов долларов, значительная часть которых может использоваться россией в авиационной, оборонной и медицинской отраслях.
Об этом заявила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время Форума «Украина. Год 2025».
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«Мы знаем и владеем информацией, что на территории, которая, к сожалению, временно оккупирована, эти полезные критические материалы находятся на сумму порядка 350 миллиардов долларов», — отметила Свириденко.

Украина планирует развивать переработку ресурсов

По ее словам, перед Украиной стоит задача не только экспортировать из ВТО титан, литий, уран и редкоземельные металлы, но и привлекать инвестиции в переработку и разработку месторождений этих критических материалов.
Также необходимо обновить геологическую информацию и привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность.
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«Мы понимаем, что это ресурсы, которыми, к сожалению, сегодня владеет агрессор. В частности титан, который используется в авиационной, оборонной и медицинской отраслях. Поэтому наша задача — развивать переработку этого сырья, а не только его экспортировать», — подчеркнула Свириденко.
Также она отметила, что развитие добычи критических материалов является одним из пунктов плана победы, представленного Владимиром Зеленским.
План также включает вопросы безопасности, сотрудничества с НАТО и сдерживания России.
Напомним, президент заявил, что за три года полномасштабной войны Украина получила $100 миллиардов помощи от США, а не $500 миллиардов, о которых ранее заявил американский президент Дональд Трамп.
По материалам:
Укрінформ
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