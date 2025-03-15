На каком этапе соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых: ответ президента — Finance.ua

На каком этапе соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых: ответ президента
Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и дальше планируется разработка детального документа с конкретными цифрами.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет «РБК-Украина».
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Президент пояснил, что в настоящее время есть рамочное соглашение о полезных ископаемых и следующим этапом станет разработка детального соглашения с конкретными цифрами и процентами, которое будет подано на согласование в Раде.
«Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась», — пояснил Зеленский.
Кроме того, Зеленский заявил, что россия не намерена развивать глубокую добычу полезных ископаемых и заявления о готовности этого не означают реальных планов к действиям.
В то же время, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пояснила, что текст соглашения о недрах согласован с США и не изменился с момента предварительных переговоров.
Следующий шаг — подготовка соглашения об Инвестиционном фонде, в котором будут содержаться конкретные экономические параметры и обязательства, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на слова Стефанишиной.
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