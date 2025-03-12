Трамп планирует построить заводы на базах Пентагона для увеличения добычи полезных ископаемых — Finance.ua

Трамп планирует построить заводы на базах Пентагона для увеличения добычи полезных ископаемых Сегодня 03:42 — Мир

Президент США Дональд Трамп хочет приступить к строительству металлургических заводов на военных базах Пентагона для увеличения внутренней добычи критически важных минералов и уменьшения зависимости от Китая.

Об этом сообщает Reuters

В рамках приказа Пентагон будет сотрудничать с другими федеральными ведомствами по созданию обрабатывающих мощностей на своих базах.

Сообщается, что использование военных баз для переработки подчеркивает важность, которую Трамп придает минералам, критически важным для национальной безопасности, поскольку американское оружие, в том числе истребители и подводные лодки, производится из минералов, переработанных в Китае.

По словам одного из источников Reuters, Трамп также планирует назначить куратора по критически важным минеральным ресурсам, подобно действиям предыдущих президентов, чтобы сосредоточить внимание Вашингтона на других сферах. Эти планы находятся на стадии обсуждения и могут измениться до того, как Трамп подпишет указ.

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Поскольку Пентагон контролирует около 30 миллионов акров земли, этот план позволит использовать свободные участки для нефтеперерабатывающих заводов, минимизируя споры, иногда возникающие в местных общинах.

Это также позволит избежать необходимости покупать землю и не использовать территории, находящиеся под контролем других федеральных ведомств.

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