Соглашение с США относительно полезных ископаемых: Украина будет настаивать на увеличении объема инвестиций — Finance.ua

Соглашение с США относительно полезных ископаемых: Украина будет настаивать на увеличении объема инвестиций
Украина будет просить Соединенные Штаты внести изменения в обновленное соглашение о полезных ископаемых. Речь идет, в частности, об увеличении объема американских инвестиций.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Суть соглашения
Проект предложения, с которым ознакомились журналисты, предусматривает предоставление Вашингтону контроля за всеми основными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезными ископаемыми в Украине без каких-либо временных ограничений.
Киев обеспокоен тем, что соглашение может не только подорвать его стремление присоединиться к Европейскому Союзу, но и потребовать от него возместить всю военную и экономическую поддержку США, оказанную с начала войны.
28 марта украинские официальные лица провели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая юридических экспертов, чтобы получить разъяснения относительно почти 60-страничного проекта соглашения.
По словам собеседника Bloomberg, американцы не отрицали обеспокоенность, высказанные Киевом, особенно относительно потенциального конфликта предложения с целями страны по членству в ЕС. Это свидетельствует о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений, считает источник.
Напомним, высокопоставленный чиновник из Украины, который на условиях анонимности поделился комментарием для The Washington Post, отметил, что проект нового соглашения относительно полезных ископаемых, предложенный США, имеет мало шансов на подписание в его нынешнем виде.
Другой чиновник сказал, что соглашение создает впечатление, будто Украина «вела войну с США, проиграла, была покорена и теперь вынуждена выплачивать репарации на пожизненно».
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