Соглашение с США относительно полезных ископаемых: Украина будет настаивать на увеличении объема инвестиций — Finance.ua

Соглашение с США относительно полезных ископаемых: Украина будет настаивать на увеличении объема инвестиций Сегодня 12:33 — Казна и Политика

Соглашение с США относительно полезных ископаемых: Украина будет настаивать на увеличении объема инвестиций

Украина будет просить Соединенные Штаты внести изменения в обновленное соглашение о полезных ископаемых. Речь идет, в частности, об увеличении объема американских инвестиций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Суть соглашения

Проект предложения, с которым ознакомились журналисты, предусматривает предоставление Вашингтону контроля за всеми основными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезными ископаемыми в Украине без каких-либо временных ограничений.

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Киев обеспокоен тем, что соглашение может не только подорвать его стремление присоединиться к Европейскому Союзу, но и потребовать от него возместить всю военную и экономическую поддержку США, оказанную с начала войны.

28 марта украинские официальные лица провели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая юридических экспертов, чтобы получить разъяснения относительно почти 60-страничного проекта соглашения.

По словам собеседника Bloomberg, американцы не отрицали обеспокоенность, высказанные Киевом, особенно относительно потенциального конфликта предложения с целями страны по членству в ЕС. Это свидетельствует о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений, считает источник.

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Напомним, высокопоставленный чиновник из Украины, который на условиях анонимности поделился комментарием для The Washington Post, отметил , что проект нового соглашения относительно полезных ископаемых, предложенный США, имеет мало шансов на подписание в его нынешнем виде.

Другой чиновник сказал, что соглашение создает впечатление, будто Украина «вела войну с США, проиграла, была покорена и теперь вынуждена выплачивать репарации на пожизненно».

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