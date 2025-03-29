Україна не готова підписати угоду з США щодо корисних копалин у нинішній версії — ЗМІ Сьогодні 13:28 — Казна та Політика

Україна не готова підписати угоду з США щодо корисних копалин у нинішній версії — ЗМІ

Проєкт нової угоди щодо корисних копалин, запропонований США, має мало шансів на підписання в його нинішньому вигляді.

Про це повідомив високопосадовець з України, який на умовах анонімності поділився коментарем для The Washington Post.

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Інший високопосадовець зазначив, що угода створює враження, ніби Україна «вела війну з США, програла, була підкорена і тепер змушена виплачувати репарації на довічно».

За словами джерел, проєкт угоди на 55 сторінок, підготовлений Вашингтоном і опублікований в Financial Times, справжній.

У ньому не передбачені жодні гарантії безпеки, і вся підтримка США, надана Україні під час війни, розглядається як борг, який має бути повернений з прибутків від угоди.

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Документ також надає США «право першої пропозиції» на інвестиції в енергетику та корисні копалини, що фактично дозволяє Вашингтону контролювати ці сектори.

Один з високопосадовців зазначив, що проєкт викликає серйозну стурбованість в Україні, оскільки переоцінює попередні гранти США як позики, які потрібно повернути.

«Цей варіант угоди не має шансів на підписання. Яка в цьому логіка? Вони можуть погодитися на будь-що, якщо не зможуть досягти значущих результатів. Або вони намагаються діяти зухвало, або ж ставлять максимальні вимоги, щоб згодом зменшити їх до мінімуму», — висловив припущення один з чиновників.

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