Більше не надійний партнер: Канада хоче скоротити залежність від США — Finance.ua

Більше не надійний партнер: Канада хоче скоротити залежність від США Сьогодні 18:30 — Світ

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Сполучені Штати втратили статус надійного економічного партнера для його країни і Оттава рухатиметься до розширення торгівлі з іншими країнами.

За словами Карні, введені президентом США Дональдом Трампом мита змушують Канаду серйозно переосмислити власну економічну стратегію та активніше шукати альтернативних партнерів.

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«Очевидно, що США більше не є надійним партнером. Цілком можливо, що завдяки всебічним переговорам ми зможемо відновити елемент довіри, але повернення назад не буде», — сказав він.

Прем’єр зазначив, що мита, якщо вони будуть постійними, вимагатимуть «широкого перегляду наших відносин безпеки та торгівлі зі США».

Карні пообіцяв захищати працівників, підприємства та економіку своєї країни і наголосив, що Канада швидко рухатиметься до розширення торгівлі з іншими країнами.

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Він попередив канадців, що задля переорієнтації торгівельних відносин доведеться «робити речі, які здавалися неймовірними, зі швидкістю, якої ми не бачили упродовж багатьох поколінь».

Прем’єр також повідомив, що найближчим часом планує провести розмову з Дональдом Трампом, а також зазначив, що профільні канадські міністри вже запланували консультації зі своїми американськими колегами.

За його словами, наступного тижня Канада оголосить про власні відповідні мита проти Сполучених Штатів. Але остаточне рішення щодо їхнього запровадження ухвалять лише після 2 квітня, коли почнуть діяти американські тарифи. За словами прем’єра, Канада спочатку має намір проаналізувати додаткові торгівельні рішення США перед тим, як давати на них відповідь.

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Нагадаємо, 26 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня. Це на додаток до тарифів, які вже діють на ці товари. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року. Збір коштів за новими тарифами почнеться вже 3 квітня.

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