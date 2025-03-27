Через мита Трампа Канада заморозила виплати знижок для Tesla — Finance.ua

Через мита Трампа Канада заморозила виплати знижок для Tesla Сьогодні 04:36 — Світ

Через мита Трампа Канада заморозила виплати знижок для Tesla

Торговельна війна між США та Канадою набирає обертів. Наразі Канада заморозила всі виплати знижок для Tesla і заборонила автовиробнику брати участь у майбутніх програмах знижок на електромобілі.

Про це повідомляє агентство reuters, посилаючись на заяву міністр транспорту Канади Христі Фріланд.

«Жодних виплат із відшкодування не буде здійснено доти, доки кожна заявка не буде індивідуально розслідувана і не буде визнана обґрунтованою», — повідомила Фріланд у вівторок, 25 березня.

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Міністр також доручила транспортному департаменту переглянути вимоги до участі у майбутніх програмах iZEV, щоб гарантувати, що автомобілі Tesla не будуть допущені до участі, доки проти Канади діятимуть мита США.

Президент Дональд Трамп ввів низку нових мит, основна частина яких має бути введена на початку квітня у вигляді високих 25% тарифів на більшість товарів з Канади та Мексики. Крім того, у понеділок, 24 березня, президент США заявив, що незабаром введуть мита на автомобілі, хоча не всі вони будуть введені 2 квітня.

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За даними агентства, Канада заморозила $30,11 млн зворотних платежів для Tesla. Американський автовиробник подав надзвичайно велику кількість заявок на відшкодування збитків електромобілям в останні дні програми в січні: один дилерський центр Tesla в Квебеку зажадав майже 20 мільйонів канадських доларів у вигляді державних субсидій, задокументувавши понад 4000 продажів електромобілів.

Раніше цього місяця Торонто припинив надавати фінансові стимули для автомобілів Tesla, куплених як таксі, через торгову напруженість із США.

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