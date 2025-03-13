Канада оголосила про нові мита на американські товари на $21 мільярд — Finance.ua

Канада оголосила про нові мита на американські товари на $21 мільярд Сьогодні 11:29 — Світ

Канада оголосила про нові мита на американські товари на $21 мільярд

Канада оголосила, що накладе на США мита на суму в 29,8 мільярда канадських доларів ($20,69 мільярда) у відповідь на введені президентом США Дональдом Трампом мита на сталь і алюміній.

Про це заявив міністр фінансів Канади Домінік Леблан, пишуть Reuters та NBC News

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Мита Канади стосуються сталі на суму 12,6 млрд канадських доларів та алюмінію на суму 3 млрд канадських доларів, а також низки американських товарів на суму 14,2 млрд канадських доларів.

Серед товарів, які постраждали від канадських контртарифів, є компʼютери, спортивне обладнання та вироби з чавуну.

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Так Канада відреагувала на введені Штатами 25-відсоткові мита на канадські сталь та алюміній, які запрацювали 12 березня. Напередодні Трамп погрожував, що підвищить їх до 50%, але згодом додаткові тарифи скасували.

«Адміністрація США знову вносить розлад і безлад у неймовірно успішне торговельне партнерство і підвищує вартість товарів повсякденного попиту як для канадських, так і для американських домогосподарств», — заявив Франсуа-Філіп Шампань, міністр інновацій, науки і промисловості Канади.

theБабель За матеріалами:

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