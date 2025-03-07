Трамп призупинив на місяць дію імпортних мит для Канади — Finance.ua

Трамп призупинив на місяць дію імпортних мит для Канади Сьогодні 11:14 — Світ

Трамп призупинив на місяць дію імпортних мит для Канади

Президент США Дональд Трамп погодився відкласти на місяць запровадження 25% мит на значну частину канадського імпорту.

Про це пише CBC News

«Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що він знову відкладає до 2 квітня набуття чинності митами на деякі канадські товари, надавши країні бодай частковий перепочинок від каральних 25% зборів», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що оголошене призупинення стосуватиметься лише канадського імпорту, який «відповідає» угоді про вільну торгівлю між Канадою, США й Мексикою (CUSMA). За приблизними оцінками Білого дому, 62% імпорту із Канади до США все одно обкладатиметься додатковими зборами.

Однак міністр фінансів Канади Домінік Леблан заявив, що тимчасового полегшення митного тягаря для Канади недостатньо, тому запроваджені раніше дзеркальні канадські мита на американські товари вартістю 30 млрд дол. поки залишаться чинними. «Утім як вияв доброї волі Канада погодилася до 2 квітня відкласти запровадження другої фази дзеркальних мит, які мають бути накладені на американські товари вартістю 125 млрд дол.», — стверджує CBC News.

За словами Леблана, Канада прагне повного скасування мит Трампа й повернення правил торгівлі до того стану, в якому вони перебували до інавгурації чинного президента США в січні.

Укрінформ За матеріалами:

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