Мита найболючіше вдарять по США, а не по інших країнах, — The Hill — Finance.ua
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Мита найболючіше вдарять по США, а не по інших країнах, — The Hill

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Мита найболючіше вдарять по США, а не по інших країнах, — The Hill
Мита найболючіше вдарять по США, а не по інших країнах, — The Hill
Більшість американців під час нового опитування заявили, що основний тягар мит президента Дональда Трампа відчують на собі США, а не інші країни.
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Видання The Hill пише, що на запитання про «вартість мит на іноземну продукцію, імпортовану в США», 54% респондентів заявили, що, на їхню думку, «переважно компанії та люди в США» відчують на собі весь тягар. 24% сказали, що «здебільшого постраждають компанії та люди в країні, які експортують продукцію».
Опитування також засвідчило, що більшість респондентів, а саме 68%, вважають, що «підвищення мит на іноземні товари, що імпортуються до США, як правило, призводить до зростання цін». 8% заявили, що підвищення мит на іноземні товари, імпортовані в США, як правило, «не впливає на ціни».
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Зазначається, що опитування проводили 1−4 березня, у ньому взяли участь 1 638 осіб, а похибка становила 3,7 відсоткових пункти.
Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також подвоїв мита на китайські товари. Американський лідер висловив роздратування з приводу потоку фентанілу в його країну, але експерти зазначають, що через кордон із Канадою до США потрапляє не так багато наркотиків.
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У відповідь прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно і ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.
За матеріалами:
УНІАН
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