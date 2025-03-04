Китай відповів США новими митами: що потрапило під удар — Finance.ua
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Китай відповів США новими митами: що потрапило під удар

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Китай запровадив нові мита у розмірі 15% на американську курятину, пшеницю та інші товари. Це стало відповіддю на нещодавнє підвищення мит з боку США на китайський імпорт.
Китай оголосив про нові мита для сільгосппродукції зі США. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Комісії з тарифів Державної ради (уряду) Китаю.
Видання зазначає, що Пекін повідомив про відповідне рішення через кілька хвилин після того, як набув чинності останній пакет мит президента США Дональда Трампа на китайський імпорт.
15% мита будуть накладені на курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну, йдеться в заяві.
Крім того, мито в розмірі 10% буде запроваджено Китаєм на сорго, сою, свинину, яловичину, напої, фрукти, овочі та молочну продукцію зі США.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Крім того додаткові 10% зборів запроваджуються для товарів з Китаю.
За матеріалами:
УНН
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