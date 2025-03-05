Через мита Трампа автомобілі можуть подорожчати — Finance.ua

Через мита Трампа автомобілі можуть подорожчати 05.03.2025, 00:15 — Технології&Авто

Мита проти Канади і Мексики можуть призвести до підвищення цін на авто в США на 12 000 доларів. Це вдарить по споживачах і посіє хаос у заплутаній мережі автомобільних поставок.

Видання Bloomberg пише, що вартість виробництва кросовера-утилітарника зросте щонайменше на 4 000 доларів, а електромобіля — втричі. І ці витрати, найімовірніше, буде перекладено на плечі споживачів.

«Таке підвищення вартості призведе до прямого — і, як я очікую, майже негайного — зниження продажів моделей, що мають найбільший вплив на торгівлю», — заявив Патрік Андерсон, головний виконавчий директор Anderson Economic Group.

Мита в 25% на імпорт з Канади і Мексики загрожують поглибити кризу доступності авто, яка вже витісняє покупців з ринку. Навіть до введення мит ціни на автомобілі в середньому наближалися до 50 000 доларів, що більш ніж на 20% вище, ніж п’ять років тому. Ситуація також ставить під сумнів передвиборчі обіцянки Трампа щодо стримування інфляції, оскільки довіра споживачів впала до мінімуму за останні чотири роки через побоювання з приводу впливу імпортних мит.

Лідери промисловості попереджали, що заходи завдадуть серйозної шкоди продажам, прибутку і зайнятості в галузі. Вони також торкнуться деяких з найбільш впізнаваних і продаваних моделей, як пікап Chevrolet Silverado і позашляховик Ford Bronco Sport.

Під час зустрічі з представниками Міністерства торгівлі керівники Ford і Stellantis вказали, що Білому дому слід зосередитися на мільйонах імпортованих авто, в яких немає американських комплектуючих. При цьому деякі автомобілі зникнуть, оскільки автовиробники перестануть випускати моделі, які постраждають найбільше.

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В аналізі Anderson Economic Group зазначається, що позашляховик зі «значною» кількістю мексиканських комплектуючих подорожчає майже на 9 000 доларів, а пікап — на 8 000 доларів.

«Тарифи такого масштабу, як погрожує Трамп, негативно позначаться на продажах авто», — зазначає Anderson.

Продажі автомобілів уже падають, оскільки споживачі змушені боротися з високими цінами і вартістю кредитів. Унаслідок зниження продажів у січні показник споживчих витрат з поправкою на інфляцію впав найбільше за майже чотири роки.

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Ден Гірш, керівник автомобільного сегмента в Північній і Південній Америці в консалтинговій компанії AlixPartners, вважає, що продажі авто в США можуть впасти на півмільйона машин навіть за менш значного підвищення цін. Це пов’язано з тим, що автовиробники припинять випуск деяких моделей у Канаді та Мексиці і перенесуть якомога більше продукції на заводи в США.

Приміром, під загрозу зникнення потраплять моделі Ford, які збирають у Мексиці, як-от пікап Maverick, позашляховик Bronco Sport та електричний Mustang Mach-e. Крім того, GM виробляє пікапи Chevrolet Silverado в Мексиці, Канаді та США, а Stellantis — пікапи Ram у Мексиці та США.

Гендиректор компанії Джим Фарлі попередив, що нові мита «пророблять в американській промисловості таку дірку, яку ми ще ніколи не бачили».

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